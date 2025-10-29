Come diventare leader in farmacia: il libro di Lucia Elizabeth Quezada

Gestire una farmacia oggi non significa solo garantire risultati economici. Significa mettere da parte le nozioni di management, reimparare a essere umani, creare un team motivato, valorizzare le persone e costruire relazioni solide con i clienti. Eppure, quanti titolari e direttori si affidano ancora a uno stile autoritario, pensando che basti il controllo per ottenere il successo?

Nel libro “Rinascita di una leader. Gli 11 principi della PNL per una leadership empatica in farmacia” la farmacista Lucia Elizabeth Quezada sfida un’idea tanto comune quanto pericolosa: non basta raggiungere gli obiettivi, conta come li raggiungi. Un team oppresso non resterà con te a lungo, e senza radici solide, anche i migliori risultati rischiano di crollare.

Il libro è il racconto autentico di una trasformazione personale e professionale. L’autrice, forte della sua esperienza diretta, rivela come il fallimento sia stato l’inizio di un percorso straordinario. Grazie agli 11 principi della Programmazione Neuro-Linguistica (PNL), ha cambiato radicalmente il suo approccio alla gestione, scoprendo che la leadership non è solo una qualità innata, ma una competenza che si può sviluppare.

Attraverso esempi pratici e casi reali dal mondo della farmacia, il lettore scoprirà: come trasformare il suo carattere e migliorare le relazioni con il team; strumenti per motivare e fidelizzare i collaboratori, creando un ambiente di lavoro sereno e produttivo; tecniche per far sì che il team trasmetta ai clienti un’esperienza che li farà tornare.

Un libro rivolto in primo luogo a titolari e direttori di farmacia, ma utile anche a chiunque desideri trasformare la propria leadership, a chi si trova ogni giorno a guidare un gruppo e che voglia evolvere da semplice manager a leader autentico. Perché il vero successo non si misura solo nei numeri, ma nella capacità di costruire qualcosa che duri.



LUCIA ELIZABETH QUEZADA,

Rinascita di una leader. Gli 11 principi della PNL per una leadership empatica in farmacia,

Pag 160, € 16,50, Mind Edizioni

Lucia Elizabeth Quezada, nata in Ecuador nel 1986, è direttrice di farmacia e coach certificata (PNL Practitioner e Master Practitioner) e specializzata in marketing e leadership. Recentemente si è diplomata al Micap (Master internazionale in coaching ad alte prestazioni). Potete seguirla su: www.myfarmacoach.it