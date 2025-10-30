Come conquistare la propria indipendenza: il manuale di Veronica Gori

“A un certo punto, succede. Ti svegli una mattina e ti accorgi che… non hai più bisogno. Non cerchi approvazione. Non chiedi permesso. Non aspetti che qualcuno ti dica che vai bene così. Hai imparato a starti vicino. A prenderti per mano nei giorni belli e in quelli storti. Hai smesso di elemosinare briciole da chi non sa nutrire neppure se stesso. Hai detto dei ‘no’ scomodi. Hai fatto scelte impopolari. Hai tagliato legami, abitudini, convinzioni. Hai ricostruito te stessa da zero. Allora, ti senti libero. Ma subito dopo arriva una nuova domanda: ‘E adesso?’ Perché l’indipendenza non è un traguardo. È un inizio.”

Scrive così Veronica Gori in “Essere indipendente. Come conquistare la propria libertà senza sicurezze esterne”, appena pubblicato da Mind Edizioni. Un libro-guida per giovani e ambiziosi aspiranti imprenditori che vogliono di più dalla vita e anche per chi si sente costretto nei ruoli tradizionali, nei lavori “sicuri” che lasciano vuoto e nelle relazioni che vincolano invece che liberare. Partendo dalla sua vicenda personale e dal suo percorso di formazione, Veronica Gori traccia un viaggio all’insegna dell’indipendenza personale, professionale, finanziaria ed emotiva. Autostima, mindset, libertà emotiva, relazioni consapevoli, gestione del rischio e visione imprenditoriale sono i temi chiave, sviluppati con un approccio pratico, arricchito da esempi concreti e da utili strumenti. Più che un manuale, una bussola per chi è pronto a guardarsi dentro e vuole trovare la giusta direzione per realizzare una vita libera e indipendente, allineata con i suoi desideri più profondi.

“Agisci ora. Scegli ora. Cambia ora. Vivi ora”

Bella e intensa la conclusione del libro: “Voglio lasciarti con questo: non aspettare di avere tutto sotto controllo. Non aspettare di essere perfetta o perfetto, pronto o pronta, sicura o sicuro. Agisci ora. Scegli ora. Cambia ora. Vivi ora. Perché sì, è possibile trasformare il tuo lavoro in qualcosa che ami. È possibile svegliarsi senza ansia, senza orari. È possibile vivere di amore, di libertà, di scelte vere. È possibile smettere di accontentarsi. È possibile sentirsi degni del meglio. È possibile diventare la persona che hai sempre sognato di essere. È possibile. E adesso lo sai anche tu. La tua vita è oggi.”

Chi è Veronica Gori

Veronica Gori è un’imprenditrice e coach certificata presso il Micap (Master Internazionale in Coaching ad Alte prestazioni). Fondatrice di “Eterna”, progetto che mira a offrire strumenti pratici a chiunque desideri costruire una vita libera, ha avviato numerosi progetti nei settori immobiliare, educativo e finanziario. La sua missione è aiutare giovani ambiziosi a conquistare la propria indipendenza e a costruire una vita autentica, libera e allineata alla propria visione. Potete seguirla su Instagram: (@veronica_gori)

VERONICA GORI, Essere indipendente. Come conquistare la propria libertà senza sicurezze esterne, pagine 160, € 16,50, Mind Edizioni