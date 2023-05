Claudio Scajola, chi è l’ex Ministro sindaco di Imperia: partito, moglie, figli

Chi è Claudio Scajola, ex Ministro e sindaco di Imperia. Al suo quarto mandato alla guida del capoluogo ligure, è stato riconfermato con il 62,97% dei voti. Dal passato politico alla vita privata del nuovo sindaco.

Si chiudono le elezioni comunali 2023 ad Imperia, dove vince ancora il sindaco uscente Claudio Scajola, pronto al suo quarto mandato nel capoluogo ligure. L’ex Ministro, candidato civico sostenuto dalla coalizione di centrodestra, ha raccolto un numero impressionante di voti, il 62,97%, battendo agilmente la concorrenza di Ivan Bracco, candidato del centrosinistra che si è fermato al 22,58%. “Penso di poter dire che devo ringraziare tutti coloro che mi hanno votato.” -ha commentato Scajola dopo la vittoria- “Quelli che hanno capito che bisogna andare avanti insieme, avendo come obiettivo prima Imperia e riuscendo a fare crescere questa città“.

Il sindaco non si è fatto sfuggire l’occasione per lanciare una stoccata al suo principale rivale, Bracco: “L’avversario più forte? Mi sembra più debole perché ci sono quaranta punti di differenza. Mi sento di dire quello di dire venerdì alla chiusura della campagna elettorale: abbiamo fatto una partita che è stata vinta 6-0“.

Carriera politica e curriculum

Nato ad Imperia il 15 gennaio 1948, Claudio Scajola ha 75 anni ed è un nome molto noto della scena politica italiana. Laureato in Giurisprudenza, ha militato nel Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. Dopo alcuni anni come consigliere comunale della sua città natale, nel 1982 arriva il suo primo mandato come sindaco, quando sostituisce il dimissionario Renato Pilade. All’epoca ha solo 34 anni e diventa il più giovane sindaco d’Italia in una città capoluogo di provincia. Nel 1990 torna a ricoprire il ruolo di sindaco, restando in carica fino al 1995, anno in cui aderisce a Forza Italia e da inizio ad un lungo periodo di collaborazione politica con Silvio Berlusconi.

Negli anni successivi svolge compiti di coordinamento del partito sia a livello provinciale che nazionale e viene eletto come deputato in quattro legislature. Berlusconi mette Scajola alla guida di diversi Ministeri nei suoi governi: è Ministro dell’Interno nel 2001-02, Ministro dell’Attuazione del Programma di Governo tra il 2003 e il 2005, Ministro delle Attività Produttive nel 2005-06 e Ministro dello Sviluppo Economico dal 2008 al 2010. Nel 2017 torna ad Imperia per il suo terzo mandato da sindaco, insediandosi dopo la vittoria al ballottaggio con il 52,05% dei voti.

Vita privata: moglie, figli

Claudio Scajola è sposato con la docente e delegata della FAI Maria Teresa Verda, madre dei suoi due figli, Piercarlo e Lucia. Verda non è solita apparire spesso in occasioni pubbliche, ma in passato ha concesso alcune brevi interviste in cui ha parlato del marito. In particolare, nel 2018, dopo la notizia della sua ricandidatura ad Imperia ha commentato con ironia: “Se sono contenta della scelta di mio marito? Supporto e sopporto le sue decisioni”.