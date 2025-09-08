Cinquantamila pasti contro la fame: Marriott e Rise Against hunger per i bambini dell’Africa sub-sahariana

Venerdì 6 settembre il Rome Marriott Park Hotel di Roma è stato protagonista di una giornata dedicata a un’importante iniziativa solidale, ospitando l’edizione 2025 dell’evento organizzato dal Marriott Business Council in collaborazione con l’organizzazione umanitaria Rise Against Hunger Italia.

L’evento ha visto protagonisti associati, collaboratori e familiari degli hotel del gruppo Marriott presenti a Roma, che si sono uniti per dare un contributo concreto nella lotta contro la fame nel mondo. Grazie al loro impegno, sono state confezionate 50.000 razioni alimentari destinate ai bambini delle scuole dell’Africa Sub-sahariana, garantendo loro un pasto sicuro e nutriente, fondamentale per la salute e l’istruzione.

A partire dalle ore 15:00, infatti, circa 300 volontari hanno preso parte all’iniziativa, trasformando il grande Centro Congressi del Rome Marriott Park Hotel in una vera e propria “fabbrica di solidarietà”, con entusiasmo, spirito di squadra e profonda motivazione.

Il Marriott Business Council (o Marriott Worldwide Business Council) è un progetto globale di Marriott International nato con l’obiettivo di coinvolgere le strutture degli hotel gestiti direttamente e in franchising di tutti i brand Marriott, suddivisi per aree geografiche, con l’obiettivo di sostenere iniziative e attività sociali e ambientali. Attraverso eventi come quello svoltosi, Marriott rafforza il senso e la cultura di appartenenza dei propri associati e ribadisce il valore della responsabilità sociale d’impresa, servendo la comunità con un impatto positivo concreto, sociale e sostenibile.

Modesti (Rome Marriott Park Hotel): “In tanti per una causa così importante, per noi è motivo di orgoglio”

“Siamo onorati di ospitare al Rome Marriott Park Hotel l’edizione 2025 di Rise Against Hunger” ha affermato Andrea Modesti, General Manager del Rome Marriott Park Hotel, che ha aggiunto: “Questo evento rappresenta un momento di grande valore, che unisce solidarietà, collaborazione e spirito di comunità. Accogliere così tante persone, colleghi e amici che hanno scelto di dedicare il proprio tempo ed energie a una causa così importante, è per noi motivo di orgoglio e di autentico piacere”.

La giornata si è conclusa con un forte messaggio di speranza e con la consapevolezza che anche piccoli gesti, se compiuti insieme, possono generare un impatto enorme. Gli Hotel che hanno partecipato: Rome Marriott Park Hotel – Sheraton Rome Parco de’ Medici – The Westin Excelsior, Rome – Courtyard Rome Central Park – The St. Regis Rome – Rome Marriott Grand Hotel Flora – Le Méridien Visconti Rome – The Pantheon Iconic Rome Hotel, Autograph Collection – Cardo Roma, Autograph Collection.