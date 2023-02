Cina, crolla miniera di carbone: il bilancio è impressionante

Tra le ultime notizie di giornata compare anche quela che riguarda la Cina, dove crolla una miniera di carbone, causando innumerevoli danni a persone e cose. Il bilancio, fino a questo momento, è impressionante ed è facile immaginare l’aggravarsi della situazione.

Dati e ricerche sono infatti in continuo aggiornamento.

Crolla miniera di carbone in Cina: disastro annunciato

Accaduto ieri pomeriggio – Mercoledì 22 Febbraio – intorno alle ore 18, in Cina si cerca di capire la causa del crollo della miniera di carbone e si cercano, intanto, i diversi dispersi. Le autorità, oltre a portare avanti le indagini, stanno anche monitorando la situazione per evitare ulteriori danni.

A cedere è stata una parete di 180 metri che ha letteralmente travolto camion e persone. Per questo il lavoro da fare è enorme, sia per garantire sicurezza, sia per cercare di trarre in salvo il personale rimasto coinvolto.

Grazie a ciò che è trapelato da IlSole24Ore, è possibile conoscere anche le dinamiche dell’azienda che possiede la miniera:

“La società che gestisce la miniera, la Inner Mongolia Xinjing Coal Industry, è stata multata l’anno scorso per molteplici violazioni sulla sicurezza, dalle vie di accesso non a norma allo stoccaggio non sicuro di materiali volatili, dalla mancanza di formazione per i supervisori alla sicurezza fino alle irregolarità sulla superficie mineraria”.

Senza dubbio un fatto che li coinvolge direttamente e al quale saranno tenuti a rispondere, essendo responsabili di ciò che accade nella loro cava. Fino ad ora non si possono ipotizzare danni alle cose ed eventuali vittime. Risulta però chiaro che è tutto in continuo aggiornamento e nelle prossime ore si potrà sapere qualcosa in più. Intanto le ricerche continuano e si suppone che si tratterà comunque di un danneggiamento molto importante.

La Cina si unisce alle ultime “vittime”, ovvero la Turchia (e la Siria) per la violenta scossa di terremoto e le conseguenti ricerche sotto le macerie, e il terremoto in Tagikistan.