Christiane Filangieri, chi è Floriana di Un Professore: vita privata, carriera, marito, figlio

Chi è Christiane Filangieri, attrice volto di Floriana nella fiction Rai Un Professore. Ex modella di origini nobiliari, è apparsa in molte serie televisive. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Christiane Filangieri, vita privata e carriera dell’attrice di Un Professore

Nata a Wurzburg, in Germania, il 21 agosto 1978, Christiane Filangieri di Candida Gonzaga ha 45 anni ed è una nota attrice italiana, conosciuta di recente anche per il suo ruolo nella fiction Rai Un Professore. Il suo è un albero genealogico aristocratico: è infatti una discendente dei Conti Filangieri, famiglia nobile del Regno di Napoli di origine normanna. Christiane Filangieri fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 1997, con la sua partecipazione a Miss Italia, dove ottiene il terzo posto e l’attenzione del mondo televisivo. Un anno dopo fa la sua prima esperienza da conduttrice su Stream TV presentando un programma a tema moda.

Negli anni successivi Filangieri trova spazio sia al cinema che in tv come attrice. Fa il suo esordio sul grande schermo nel 1999 con Non lo sappiamo ancora, per poi affermarsi in televisione recitando in numerose serie televisive. Appare al cinema anche in altre pellicole come La terra e il vento, Lacrime delle Dolomiti di Sesto e Nessuno come noi. In tv recita in serie come La squadra, Cuori rubati, Stiamo bene insieme, I liceali, Il generale dei briganti, I Cesaroni, Il paradiso delle signore e Mina Settembre. In Un Professore è Floriana, ex moglie del protagonista Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassman.

Vita privata: marito, figlio

Christiane Filangieri è sposata dal 2010 con Luca Parnasi, costruttore romano classe 1977 finito in guai giudiziari alcuni anni fa con l’accusa di associazione a delinquere per la realizzazione del nuovo stadio di Roma. La coppia ha avuto insieme un figlio, Alessandro, nato nel 2012.