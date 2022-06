Chi è Ketty Riga, giornalista di SkyTG24: compagno, figli, carriera, tv

Ketty Riga è una giornalista di SkyTG24, che negli ultimi anni è diventata un volto sempre più conosciuto.

Chi è Ketty Riga

Ketty Riga, all’anagrafe Ketty Serafina Riga, è una giornalista di Sky originaria della Calabria. Conduttrice televisiva italiana e inviata di Sky TG24, è nata a Crotone il 1 maggio 1972. Figlia di Elio Riga, giornalista e fondatore di Radio Video Calabria, dal 1998 è giornalista professionista e la sua carriera inizia a Video Calabria.

In Calabria, anche girando diversi territori della regione, si fa le ossa come giornalista per poi passare a Sky Italia. Passata a Sky, segue vari importanti avvenimenti quali, ad esempio, l’omicidio del vicepresidente del consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno e la morte (e la malattia) di Piergiorgio Welby.

Curiosità

Nel 2011 la giornalista, per SkyTg24, ha curato e diretto il documentario 7 giorni che ha parlato degli ultimi giorni di vita di Eluana Englaro.

Compagno e figli

Non abbiamo informazioni sul suo compagno, ma sappiamo che la conduttrice di SkyTg24 ha un figlio. Con lui, a volte, posta anche alcune foto su Instagram.