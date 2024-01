Fedor Fedotov, chi è l’attore protagonista di Pattini d’argento: vita privata, film, carriera

Chi è Fedor Fedotov, attore russo protagonista di Pattini d’argento. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera e vita privata del volto di Matvej nel film sentimentale ispirato all’omonimo libro di Mary Mapes Dodge.

Nato a San Pietroburgo nel 1995, Fedor Fedotov ha 28 anni ed è un attore russo, noto in Italia soprattutto in quanto protagonista di Pattini d’argento, film sentimentale del 2020 ispirato all’omonimo romanzo del 1865 di Mary Mapes Dodge. Sebbene Pattini d’argento sia uno dei pochi suoi film ad aver varcato i confini russi, Fedotov ha già recitato in diverse pellicole e serie televisive in patria. È apparso in un episodio della serie crime Obratnyy otschyot e di Sherlock Holmes: The Russian Chronicles. Ha poi recitato negli show The Last Axel e Mir! Druzhba! Zhvachka!. Nel 2022 si da al doppiaggio, dando la sua voce ad un personaggio del film d’animazione Lo schiaccianoci e il flauto magico. Nel 2023 Fedor Fedotov recita nei film There and Back, Love of the Soviet Union e The Blonde.

Vita privata: moglie, figli

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Fedor Fedotov sono molto limitate. Dal suo profilo Instagram, seguito da oltre 33mila suoi fan, si può dare uno sguardo alla sua quotidianità e alla sua vita familiare. Fedotov è sposato dal maggio del 2021 con una sua collega, l’attrice russa Nastya Gribova, con la quale sta crescendo la sua prima figlia.