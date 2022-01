Chi è Simona Tabasco di “Doc – Nelle tue mani”

Simona Tabasco è un’attrice di 27 anni originaria di Napoli, nota per aver recitato in alcune fiction italiane come Doc – Nelle tue mani, I bastardi di Pizzofalcone e Fuoriclasse. Ecco chi è Simona Tabasco

Chi è Simona Tabasco: biografia e carriera

Simona Tabasco è nata a Napoli il 5 aprile 1994 sotto il segno dell’Ariete. Ha un fratello gemello che si chiama Marco. Fin da piccola ha avuto la passione per la recitazione.

Da bambina giocava a interpretare dei ruoli, finché i suoi genitori non hanno deciso di iscriverla a un corso vero e proprio.

Successivamente, Simona Tabasco è andata a vivere a Roma, dove ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, conseguendo il diploma. La sua prima occasione per farsi notare nel mondo dello spettacolo l’ha avuta al Giffoni Film Festival, per il quale ha girato due cortometraggi. Dal 2013 ha poi iniziato a lavorare nella serie televisiva Fuoriclasse 2. Mentre ha esordito sul grande schermo nella pellicola Perez di De Angelis, un lavoro che le è valso il Premio Guglielmo Biraghi.

Due anni dopo è tornata in televisione con Fuoriclasse 3 ed È arrivata la felicità. E nel novembre dello stesso anno Simona è stata madrina del Roma Fiction Fest. In seguito ha ottenuto una parte nella fiction I bastardi di Pizzofalcone, per poi girare il film I babysitter. Nel 2018 ha recitato nel lungometraggio Bob & Marys e nella seconda stagione di È arrivata la felicità. Successivamente ha lavorato per Rai 1, al fianco di Luca Argentero, nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani.

La nuova fiction è stata prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

La vita privata dell’attrice

Della vita sentimentale di Simona Tabasco non si conoscono molti dettagli. Ciò che è noto è che l’attrice napoletana ha avuto una lunga storia d’amore, divenuta anche convivenza, poi andata in frantumi per discordanze sul futuro. Proprio la giovane interprete si è infatti dedicata duramente alla carriera, e ha dichiarato in passato che desidera per sé una persona che la faccia ridere e che si prenda cura di lei.

Se l’abbia trovata, da allora, purtroppo non è noto.