Chi è Martina Pigliapoco, eroina dei carabinieri

Il sindaco di Osimo (provincia di Belluno) Simone Pugnaloni ha voluto premiare una giovane donna carabiniere in servizio a Belluno con una targa che recita «L’istinto mi ha guidato prima della razionalità». Conosciamo meglio Martina Pigliapoco, l’eroina dei carabinieri.

Chi è Martina Pigliapoco, l’eroina dei carabinieri

Martina Pigliapoco è una carabiniera originaria di Passatempo di Osimo. La donna è da sette anni nell’arma e presta servizio presso la caserma dei Carabinieri di San Vito di Cadore, nelle Dolomiti.

Oggi tutta la sua comunità è davvero molto orgogliosa di lei perchè ha salvato una mamma dal suicidio. Alla cerimonia di premiazione di Martina erano presenti anche i suoi genitori, il marito, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Osimo maggiore Luigi Ciccarelli e il Comandante della Stazione di Osimo maresciallo Massimo Paoloni.

L’atto di eroismo di Martina

Martina con grande coraggio e fermezza è riuscita a salvare una donna che, con tre figli, stava per suicidarsi e togliersi brutalmente la vita.

La mamma di 41 anni, disperata per le condizioni economiche della famiglia, aveva scavalcato la barriera metallica di un ponte lungo circa 30 metri e sospeso nel vuoto (ad un’altezza di circa 45 metri) nel piccolissimo comune di Perarolo di Cadore (Belluno). Proprio da quell’altezza, la donna minacciava di lanciarsi e Martina ha raggiunto la mamma sul ponte, si è seduta accanto a lei e dopo tre ore di parole e lacrime, l’ha convinta a scendere e desistere.

La premiazione del sindaco

Martina Pigliapoco, dopo la premiazione, è stata esaltata dal sindaco come esempio e modello per tutti i suoi colleghi. “Per i suoi colleghi e per le nuove generazioni – ha infatti commentato il sindaco Simone Pugnaloni – e per tutti quelli che desiderano diventare carabinieri Martina è un esempio. Questa giornata è molto importante per noi perché ci permette di ringraziare Martina per questo suo gesto eroico che ci rende orgogliosi.

Ogni giorno l’Arma ci salva la vita, ci è accanto, lavora per noi. Quello che ha fatto Martina non è da tutti, siamo qui per renderle merito”.