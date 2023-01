Chi è Sara Simeoni, cosa fa oggi la stella italiana del salto in alto

Chi è Sara Simeoni, una delle atlete più famose dello sport azzurro nel mondo. Nel 1980 ha vinto la medaglia d’oro nelle olimpiadi di Mosca, nella specialità di salto in alto. Negli ultimi anni è stata spesso ospite nei salotti di alcuni programmi televisivi.

Chi è Sara Simeoni, vita privata e carriera dell’atleta

Sara Simeoni oggi ha 69 anni. È nata in Veneto, a Rivoli Veronese, il 19 aprile 1953, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Si è appassionata allo sport da bambina, cominciando a frequentare le pedane di atletica. Nel 1978 ha conquistato a Brescia il record del mondo (2,01 m) durante una riunione di atletica tra la nazionale Italiana e quella polacca, e da allora è cresciuta diventando la leggenda dello sport azzurro che tutti conoscono. Sara Simeoni ha anche vinto un oro olimpico, è stata quattordici volte campionessa mondiale e ha detenuto il primato italiano di metri 2,01 per ben 36 anni, misura che le è valsa anche il record del mondo della sua specialità, il salto in alto.

La carriera nel dettaglio: cosa fa oggi?

Sara Simeoni ha vinto gli Europei, ben 4 volte gli Europei indoor e due volte a testa Universiadi e Giochi del Mediterraneo. Ha conquistato anche due argenti alle Olimpiadi, tra cui quello straordinario di Los Angeles 1984 quando, reduce da un grave infortunio e con pochissimi allenamenti alle spalle, sfoderò una prestazione memorabile. Superò i 2 metri che le diedero appunto il secondo posto dietro Ulrike Meyfarth. Nell’arco della sua carriera, l’atleta ha disputato ben quattro Olimpiadi, conseguendo a soli 19 anni un sesto posto a Monaco e poi, nell’ordine: argento a Montreal 1976; oro a Mosca 1980; argento a Los Angeles 1984.

Oggi insegna Scienze Motorie all’Università, e viene ricordata e celebrata per la capacità di presentarsi ai grandi appuntamenti al top delle condizioni. Con grande forza mentale e pacatezza, la “fidanzata d’Italia” era in grado di tirar fuori al momento giusto la sua miglior prestazione.

Vita privata: marito, figlio