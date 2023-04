Chi è Salvatore Germanà, carabiere eroe che ha salvato una donna dal suicidio

Salvatore Germanà è uno dei tanti carabinieri eroi che ogni giorno lavorano in maniera silenziosa per l’Italia. Nella giornata di festa nazionale del 25 aprile è ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno.

Chi è Salvatore Germanà

Salvatore Germanà è un militare dell’Arma in servizio alla Sezione Radiomobile di Alessandria che è salito positivamente agli onori delle cronache per aver salvato il 5 aprile una donna da un possibile suicidio. In particolare la ragazza si voleva lanciare nel vuoto ponte Meier di Alessandria ma il carabiniere è riuscito ad impedirglielo dialogando con lei. Il carabiniere siciliano, 40 anni, è originario di Leonforte, provincia di Enna. Poco più della metà dei suoi anni li ha passati in servizio prima nell’Esercito e poi nell’Arma.

Il salvataggio della donna ad Alessandria

È già passato qualche anno da quel gesto, che però ha salvato una vita ad una giovane donna. Il carabiniere alla vista della donna che voleva lanciarsi nel vuoto d’istinto l’ha raggiunta e sedendosi accanto a lei l’ha convinta a desistere dall’insano gesto con le sue parole. A Fanpage.it, infatti, aveva raccontato che in quella giornata ad Alessandria “dalla centrale operativa ci hanno inviato per un soccorso ad una persona sul Ponte Meier ad Alessandria perché una ragazza aveva contattato la madre con una videochiamata e la madre aveva notato che si trovava sul parapetto del ponte e minacciava un gesto estremo. […] Quando ho visto questa donna con i piedi nel vuoto, anche io ho scavalcato la ringhiera di protezione e sono salito su questa passerella e ho raggiunto questa ragazza. I rischi ci sono stati ma quello che ho fatto è cercare un dialogo, un appiglio per farla desistere e portarla in salvo”

Dopo aver fatto scendere la ragazza dalla balaustra, Germanà aveva accompagnato in ospedale la donna dove poi era stata ricoverata.

I complimenti di Giorgia Meloni