Chi è Roberto Occhiuto, governatore della Calabria: figli, compagna, carriera politica

Roberto Occhiuto è il presidente della Regione Calabria dal 29 ottobre 2021 ed è parte del partito politico di Forza Italia. Ecco chi è Roberto Occhiuto.

Chi è Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto, attualmente presidente della Regione Calabria dal 29 ottobre 2021, è un esponente di Forza Italia. Deputato per il partito fondato da Silvio Berlusconi dal 2014 al 2021, è stato anche capogruppo alla Camera dei deputati dal 10 marzo al 20 ottobre 2021. Nato a Cosenza il 13 maggio 1969, ha 53 anni ed è anche giornalista pubblicista.

Laureato in economia, è stato direttore generale del gruppo media Tv. Suo fratello minore, Mario Occhiuto, è stato sindaco di cosenza dal 2011 al 2021.

L’elezione a presidente della regione Calabria

A seguito della convocazione anticipata delle elezioni regionali in Calabria per il 3-4 ottobre 2021, dovuta alla prematura morte della presidente Jole Santelli, Occhiuto viene candidato dalla coalizione del centrodestra in ticket con il candidato vicepresidente Antonino Spirlì della Lega. È stato sostenuto nella corsa elettorale da 7 liste e ha vinto con il 54,5% dei consensi (doppiando la sfidante del centro-sinistra e Movimento 5 Stelle Amalia Bruni, ferma al 27,7%).

Figli di Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto ha tre figli, l’ultimo nato nel 2022 con la compagna Matilde Siracusano. Il nome scelto per lui è Tommaso, figlio della deputata uscente messinese di Forza Italia. Per il governatore calabrese Tommaso è il terzo figlio e gli altri due sono nati dal precedente matrimonio.