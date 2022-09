Terremoto a Taiwan, scossa da 7.2: rischio tsunami in Giappone

Terremoto a Taiwan, sisma da magnitudo 7.2: il Giappone trema per il rischio tsunami. La scossa ha colpito la costa sud-orientale dell’Isola di Formosa, si registrano danni ad edifici e veicoli. Forte preoccupazione per le coste sud-occidentali giapponesi, già in allarme per il tifone Nanmadol.

Taiwan, scossa di terremoto da magnitudo 7.2: rischio tsunami in Giappone

Una forte scossa di terremoto ha colpito la costa sud-orientale di Taiwan alle 14.44 ora locale, 8.44 italiane.

Il sisma, secondo gli esperti statunitense di magnitudo 7.2 sulla scala Richter, era localizzata a 50 chilometri a nord della città di Taitung, ad una profondità di circa 10 chilometri. Dati diversi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: per l’agenzia italiana il sisma è leggermente più debole, magnitudo 6.8, ed è localizzato a 18 chilometri di profondità.

Danni, vittime e la situazione in Giappone: il rischio tsunami

Secondo i media locali, per il momento non si registrano vittime o feriti. Hanno cominciato a diffondersi per il web, tuttavia, foto e segnalazioni di danni a cose ed edifici. Le prima immagini mostrano una struttura che ospitava un minimarket ormai crollata e un treno deragliato. L’impatto complessivo del terremoto è ancora da valutare. Il quotidiano giapponese Asahi Shumbun riporta le preoccupazioni delle autorità nipponiche, che temono il rischio tsunami: “Allarme per la regione di Miyakojima e Yaeyama, per il terremoto vicino a Taiwan”. Una situazione critica per il Giappone, già in allerta a causa del passaggio del tifone Nanmadol sulla regione di Kyushu.

L’uragano ha già portato nell’area piogge torrenziali, mareggiate e forti raffiche di vento fino a 250 chilometri orari. È stato già emanato l’ordine di evacuazione per 4 milioni di residenti nell’area.