Napoli, lo Scudetto sulla maglia Away spunta dal Vesuvio: che risposta ai cori razzisti

Presentate le maglie del Napoli per la nuova stagione della serie A: oltre allo Scudetto, anche il Vesuvio

“La maglia Away è un omaggio alla città di Napoli, con lo scudetto sopra la bocca del Vesuvio per simboleggiare Napoli e la Campania, quando siamo fuori dalla nostra terra. Perchè noi del Vesuvio non abbiamo paura”. Così Valentina De Laurentiìs, style designer del Napoli, alla presentazione della nuova maglia ufficiale del club.

Napoli, lo Scudetto, il Vesuvio: una maglia storica

Una maglia storica perchè con in bella mostra lo scudetto conquistato la scorsa stagione. E poi quel Vesuvio che è anche una risposta agli odiosi cori che frequentamente si sentono cantare dalle tifoserie avversarie negli stadi italiani. “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta“, sulle note di Freed form Desire, è divenuta quasi un tormentone. Che i tifosi napoletani stessi, con autoironia, hanno già ribaltato, intonando proprio quel coro per festeggiare il terzo storico scudetto a maggio.

Ed ora anche il club, con la scelta della seconda maglia, manifesta tutto il proprio orgoglio.