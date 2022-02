Chi è Monica Germani: dieta Noemi, libro “La tua dieta sei tu”

Chi è Monica Germani: la famosa nutrizionista che segue i vip. A parlare di lei è stata la cantate Noemi apparsa in grande forma al Festival

Chi è Monica Germani: la nota nutrizionista dei vip è balzata sulle testate grazie al Festival di Sanremo in particolare. A parlare di lei è stata la cantante Noemi che grazie alla dieta della nutrizionista si è presentata sul palco dell’Ariston in grande forma.

Chi è Monica Germani

Monica Germani è la nutrizionista dei vip. Ha conseguito la laurea in Dietistica nel 2005 presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, Roma con votazione 110/110 e lode.

Dal 2006 svolge l’attività di libera professionista tra Roma e Cassino in Collaborazione con medici generici, pediatri, endocrinologi, cardiologi, psicologi e psichiatri, gastroenterologi. Dal 2009 consulente nutrizionale del programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”.

Dalla sua biografia si possono conoscere i suoi obiettivi e modus operandi: “L’ obiettivo professionale è quello di rieducare gradualmente i pazienti ad un corretto stile di vita in relazione alle esigenze metaboliche, fisiche, pratiche (es lavorative) e familiari.

La personalizzazione e l’individualizzazione sono i principi cardine del mio modus operandi. Svolgo il mio lavoro con amore, dedizione e passione. L’aggiornamento e lo studio sono una prerogativa indispensabile per una scienza in continua evoluzione quale la NUTRIZIONE”.

Monica Germani: dieta Noemi

La cantante Noemi si è presentata sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo con un vestito color carne, sfoggiando il suo fisico dimagrito e in forma dopo una dieta che le ha fatto perdere ben 15 chilogrammi. La cantante romana è stata seguita dalla nutrizionista Germani attraverso il metodo “Meta Experience”.

“META Experience è un progetto coordinato dalla Dott.ssa Monica Germani, che prevede un percorso di rinascita a 360° grazie all’unione di tre Team e al sostegno di due strutture sanitarie (TMedical Institute e Casa di Cura Sanatrix).

Meta Experience è un innovativo sistema che unisce un protocollo medico interdisciplinare a 360° (protocollo medico di META Team), che aiuta i pazienti con problemi di peso (dal lieve sovrappeso all’obesità severa) ad accettarsi, ritrovare se stessi, trasformarsi e rinascere, ad un protocollo estetico (medico estetico, estetico e di stile)”.

Libro “La tua dieta sei tu”

Monica Germani è in libreria con La tua dieta sei tu, edito Mondadori, un manuale in cui affronta le tematiche del benessere del corpo e della mente, e dove il cammino ideale prospettato per riconquistare il peso forma si accompagna all’idea stessa di rinascere, attraverso l’amor proprio.