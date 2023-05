Chi è Michela Murgia, giornalista sarda: carriera, malattia, tv, Lorenzo Terenzi

Michela Murgia è una giornalista sarda e volto tv, oltre che scrittrice di successo.

Chi è Michela Murgia

Michela Murgia è una giornalista sarda, oggi conosciuta anche come volto televisivo. Prima di diventare famosa come scrittrice, Michela Murgia è stata da giovane animatrice dell’Azione Cattolica (in virtù dell’educazione ricevuta dalla famiglia) della quale diviene presto referente regionale in ambito giovanile. È stata anche insegnante di religione per un periodo, così come venditrice di case in formula multiproprietà. Altri lavori che ha svolto sono la portiera notturna, dirigente amministrativa all’interno di una venditrice centrale termoelettrica e operatrice fiscale.

Carriera

Oltre ad essere diventata una famosa scrittrice, Michela Murgia è stata protagonista di diversi programmi tv come Le invasioni barbariche su La 7, Quante storie e Chakra (Rai 3), Ghost Hotel nel 2022. Dal giugno 2018 è autrice insieme a Chiara Tagliaferri del podcast Morgana.

Ex marito e figli di Michela Murgia

Per quanto riguarda la vita privata, la donna non ha figli, ma ha un matrimonio alle spalle nel 2020 con Manuel Persico, 12 anni più giovane di lei. Le nozze sono durate quattro anni, anno in cui lei ha scoperto di avere la malattia.

Malattia

Nell’intervista al Corriere della Sera Murgia ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio e di avere scelto di curarsi con un’immunoterapia “a base di biofarmaci; in questo modo ha scelto di non attaccare la malattia, ma stimolare la risposta del sistema immunitario.

L’attesa del matrimonio con Lorenzo Terenzi

Attualmente la giornalista ha come compagno di vita Lorenzo Terenzi, che la scrittrice ha dichiarato nel corso dell’intervista al Corriere della Sera di voler sposare.

L’incontro con la giornalista è avvenuto nel 2017 allo spettacolo teatrale “Quasi grazia”, in cui era assistente alla regia mentre la scrittrice interpretava la protagonista, Grazia Deledda.