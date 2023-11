Messi e Antonella divorziano? Possibile tradimento del calciatore

Messi e Antonella sarebbero vicini alla separazione: la voce arriva dai media spagnola ma ha già trovato una smentita, in particolare, sul possibile tradimento di lui.

Messi e Antonella divorziano?

Messi e la moglie Antonella Roccuzzo sarebbero vicini al divorzio, almeno è quanto viene lanciato da “Diretto Do Miolo”: “Dopo più di 15 anni insieme, Messi e Antonela affrontano la più grande crisi nel loro matrimonio e sarebbero persino sull’orlo della separazione. La giornalista Sofia Martinez è vista come la chiave della crisi del matrimonio del giocatore, secondo la stampa spagnola”.

Possibile tradimento del calciatore

Si parla, dunque, di un possibile tradimento del calciatore argentino. Tuttavia, sulla questione è intervenuta Daniella Semaan, moglie dell’allenatore del Como Cesc Fabregas, amica di Antonella: “Lionel non l’ha tradita. Quello che dicono i media non ha senso”.

La giornalista Martinez aveva detto queste parole al calciatore in un’intervista dopo la vittoria dell’Argentina contro la Croazia: “Voglio solo dirti che, a prescindere dai risultati, c’è qualcosa che nessuno può toglierti ed è il fatto che hai lasciato il segno nella vita di tutti”.

E ancora. “Non c’è bambino che non abbia la maglia della tua squadra e questo per me va oltre la vittoria di qualsiasi Coppa del Mondo. Nessuno può togliertelo e questa è la mia gratitudine per tanta felicità che porti a molte persone”. Infine, “Spero davvero che porterai queste parole nel tuo cuore perché credo davvero che sia più importante che vincere un Mondiale e tu questo l’hai già ottenuto, quindi grazie capitano”.