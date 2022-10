Liz Truss, la premier britannica si è dimessa dopo 44 giorni

Elizabeth Truss

si è dimessa come primo ministro inglese dopo soli 44 giorni. In un discorso fuori Downing Street, infatti, ha fatto sapere di aver già dichiarato a Re Carlo le sue dimissioni dall’incarico e da leader del partito conservatore. In diretta tv, in particolare, Truss ha rimarcato che “è stata e

letta per cambiare il Regno Unito, ma non posso farlo”, motivo per cui ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Truss era stata l’ultima premier a ricevere l’incarico dalla Regina Elisabetta, e questa crisi arriva dopo le dimissioni di Boris Johnson.