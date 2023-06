Chi è Livio Beshir, nuovo conduttore di “Linea Verde”

Livio Beshir è un attore, conduttore televisivo e annunciatore, scelto come nuovo volto del programma Linea Verde

Livio Beshir è un attore, conduttore televisivo e annunciatore, scelto come nuovo volto di Linea Verde.

Chi è Livio Beshir

Livio Beshir è il nuovo conduttore di Linea Verde. Originario della provincia di Frosinone, è nato nel 1979 da padre egiziano (con la cittadinanza americana) e da madre italiana. Dopo gli studi alla Sorbona di Parigi, si laurea con lode in scienze della comunicazione. Ha poi studiato recitazione a New York e il suo debutta al cinema è stato con Intolerance, presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica nel 1996, ma successivamente ha anche preso parte alle fiction I.A.S. – Investigatore allo sbaraglio di Giorgio Molteni (1999, Canale 5), Sottocasa (2006, Rai 1) e Non smettere di sognare (2009, Canale 5).

Il 5 luglio del 2009 viene scelto tra quasi 200 ragazzi per diventare il primo annunciatore uomo della Rai. Nella stagione 2010 entra nel cast di Un posto al sole su Rai 3 dove interpreta Manuel Costa.

Il nuovo conduttore di “Linea Verde”

Linea Verde, programma molto seguito della domenica su Rai 1, cambia volto. Beppe Convertini è stato mandato via e, accanto a Peppone ci sarà una new entry che è proprio Beshir. La notizia è stata data in anteprima dall’esperto di Tv Davide Maggio su Instagram.

La carriera in tv

Livio arriva a questo risultato dopo una lunga gavetta tra recitazione e conduzione. Tra i suoi ultimi impegni Starbene, nella mattina di Rai2, ma anche House of Gucci e nella recente serie di Sky Call My Agent.

Se Livio Beshir approda a Linea Verde, Beppe Convertini troverà posto a Uno Mattina in Famiglia, trasmissione orfana di Tiberio Timperi che si accaserà a I Fatti Vostri.

Curiosità

A settembre del 2022 viene scelto come votante internazionale in occasione dell’ottantesima edizione del Golden Globe.