Chi è il Generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione ICSA

Chi è il Generale Leonardo Tricarico, ex Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare e presidente della Fondazione ICSA. Dall’inizio del conflitto in Ucraina, il generale è spesso ospite di talk show di approfondimento televisivi.

Chi è il Generale Leonardo Tricarico, vita privata

Nato a Tione di Trento il 9 settembre 1942, Leonardo Tricarico ha 79 anni ed è un generale in congedo ed ex aviatore dell’Aeronautica militare italiana. Si sa poco della sua vita privata: è sposato, la moglie si chiama Maria Pia, con la quale ha avuto una figlia di nome Anna Maria.

Nel corso della sua carriera ha imparato a parlare ben quattro lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

La carriera militare di Tricarico

Il suo percorso nelle forze armate comincia nel 1961, subito dopo la maturità classica, quando si arruola e comincia a frequentare l’Accademia Aeronautica. Scala i ranghi come pilota in servizio permanente effettivo, raggiungendo il grado di capitano nel 1967. Nel 1968 è il Comandante della 412esima Squadriglia S.V.B.A.A.

di base sull’aeroporto di Foggia-Amendola.

Dopo anni di servizio in diversi reparti di caccia, viene promosso colonnello nel 1981. In questo periodo lavora in Perù, come istruttore di tattiche e tiro della forze d’aeronautica locali. Dal 1985 al 1989 lavora per lo Stato Maggiore come Capo Ufficio nel Settore Intelligence. Negli anni successivi continua a salire di grado, fino ad essere promosso Generale di squadra aerea nel 1998.

Durante il conflitto nei Balcani ricopre la posizione di Comandante operativo delle Forze Aeree Italiane e Vice Comandante di tutta la Forza Multinazionale impiegata nella guerra.

Concluse le operazioni, il 24esimo Presidente del Consiglio Massimo D’Alema lo nomina suo Consigliere Militare, ruolo che continua a ricoprire anche nei successivi governi di Giuliano Amato e Silvio Berlusconi. Dal 2004 al 2006, anno del suo congedo, presta servizio come Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

Tricarico oggi, Presidente della Fondazione ICSA

Dopo il suo congedo, il Generale Leonardo Tricarico diventa presidente della Fondazione ICSA, Intelligence Culture and Strategic Analysis, ente dedicato all’analisi di tematiche relative alla sicurezza, alla difesa e all’intelligence.

Per il suo lavoro nell’ultimo decennio, la Fondazione si è guadagnata le lodi di Gianni Letta: “Un’istituzione seria, che opera da dieci anni in silenzio fornendo un contributo fattivo e prezioso a favore della diffusione di una moderna cultura dell’intelligence”.