Chi è Grazia Striano, ex concorrente di Amici: carriera e vita privata

Andiamo a scoprire chi è Grazia Striano, ex concorrente del talent show Amici, ormai sparita del tutto dai radar.

Tanti talenti emergenti sono passati da Amici, molti dei quali non hanno però avuto modo di sfondare. Tra canto, ballo e recitazione (per qualche tempo), di meteore ce ne sono state diverse. Andiamo a scoprire chi è Grazia Striano, ex concorrente del talent show, ormai sparita dai radar.

Grazia Striano, chi è l’ex ballerina di Amici: la sua carriera

Il talent show di Amici, condotto da Maria De Filippi, da anni mette in mostra giovani talenti emergenti, che cercano di farsi largo nel mondo della musica, della danza e della recitazione. O comunque del teatro. Tra questi c’è stata anche Grazia Striano, la quale ha preso parte al programma nel 2010, in occasione della nona edizione, in qualità di ballerina. Tra i concorrenti c’era anche Pierdavide Carone, con cui ha condiviso una storia d’amore, abbastanza lunga e intensa.

L’ex ballerina fece parte del team bianco, insieme ad Emma Marrone, con la quale sembra che abbia ancora un rapporto d’amicizia. La stessa cantante vinse poi l’edizione.

Dopo quel rapido percorso, sembra che la napoletana sia uscita un po’ dal mondo della danza, finendo nel dimenticatoio.

La vita privata di Grazia Striano

Nata a Napoli nel 1988, Grazia Striano ha provato a farsi largo nel mondo della televisione in qualità di ballerina. Della sua vita privata si sa abbastanza, essendo l’ex concorrente di Amici abbastanza attiva sui social.

Dopo la rottura con il cantante Pierdavide Carone (nel 2014), ha conosciuto quello che sarebbe diventato l’amore della sua vita, ovvero Francesco Lazzarini, un infermiere che svolge il suo lavoro con umiltà e devozione. L’ex ballerina lo ha spesso elogiato sui social, ritenendosi fiera dell’uomo che è e di quello che fa.

A livello professionale, Grazia Striano non ha interrotto il suo amore per il ballo, prendendo parte ad un corpo di ballo in teatro, attività che svolge ancora adesso. Questo le permette di farsi ancora conoscere e vivere un sogno ad occhi aperti.