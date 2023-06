Chi è Federico Chimirri di Masterchef 11: Giulia Cavaglià, figlio, Dj, Formentera

Federico Chimirri, ex fidanzato di Giulia Cavaglià, è un Dj noto per aver partecipato al programma Uomini e Donne

Chi è Federico Chimirri

Federico Chimirri è un Dj che è diventato noto per la sua frequentazione con Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne. Oltre ad essere Dj e produttore di musica elettronica e house, però, alterna anche la professione da cuoco. É noto per aver partecipato a Uomini e Donne e per essere l’attuale fidanzato di Giulia Cavaglià.

Partecipante come concorrente a Masterchef 11, ha poi abbandonato durante la decima puntata del 17 febbraio.

Vita privata e figlio

Federico vive tra Formentera e Milano con suo figlio Romeo, avuto da una relazione precedente. Romero è la sua vita, tanto che tutti i suoi traguardi sono sempre dedicati a lui.

L’amore per il lavoro di chef

Federico ha un amore per la cucina che scorre da sempre nelle sue vene perché la sua è una famiglia di ristoratori. Suo padre si è trasferito dall’Argentina a Formentera più di 25 anni fa, costruendosi una nuova vita nella ristorazione da zero. Da bambino amava passare del tempo in cucina con i suoi genitori, osservando ogni minimo dettaglio, e questo gli ha creato la passione per questo tipo di lavoro. La carne è il suo pezzo forte, tanto che è riuscito anche ad ottenere il grembiule di Masterchef 11.

Ex fidanzata Giulia Cavaglià

Federico Chimirri, semifinalista di Masterchef 11, ha avuto una storia d’amore con Giulia Cavaglià – ex tronista di Uomini e Donne. La storia d’amore, però, è arrivata al capolinea e lei stessa lo ha annunciato sui social. Il motivo? A suo dire, il tradimento di lui nei suoi confronti. “Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi, sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto.”