Fabio Anselmo, fidanzato di Ilaria Cucchi, è l’avvocato che ha seguito per filo e per segno la vicenda giudiziaria legata al caso di Stefano Cucchi. Vediamo chi è.

Chi è Fabio Anselmo

Fabio Anselmo, nato a Bologna il 3 giugno 1957, è un avvocato famoso per aver trattato i casi di Aldrovandi e Cucchi. Dopo la nomina di vice pretore onorario, ha svolto il ruolo di giudice penale monocratico e collegiale per 6 anni e ha deciso di non proseguire la carriera in magistratura per seguire quella di avvocato.

Oltre ai casi di Aldrovandi e Cucchi, Fabio Anselmo ha anche seguito quelli di Giuseppe D’Uva e Michele Ferulli. A segnare la sua carriera verso il successo è stato comunque il caso Federico Aldrovandi, morto nel 2005 dopo un fermo di Polizia. Nel 2016 l’avvocato è stato insignito del Premio Borsellino per la legalità e nel 2017 il premio CILD (Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili) come “avvocato dell’anno”.

Ex compagna e figli

Fabio Anselmo, prima di conoscere Ilaria Cucchi, ha avuto due figli dalla sua ex moglie: Marta e Vincenzo. Una situazione analoga a quella della sua nuova compagna Ilaria Cucchi la quale, prima di conoscere e iniziare una nuova storia con Fabio Anselmo, ha avuto due figli con l’ex marito.

L’amore con Ilaria Cucchi