Chi è Eleonora Vallone: carriera da attrice, marito, tv, incidente

Eleonora Vallone è un’attrice e giornalista italiana, ospite del programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. Ma chi è Eleonora Vallone?

Chi è Eleonora Vallone

Eleonora Vallone è nata a Roma il 1° febbraio 1953 ed è figlia di Raf Vallone ed Elena Varzi, sorella maggiore di due gemelli: l’attore Saverio Vallone e la cantante Arabella.

Nel corso della sua carriera televisiva e di attrice ha esordito come pittrice “cubo–futurista” per poi entrare a piene mani nel mondo della televisione e dello spettacolo.

Ha scritto testi musicali, teatrali, di intrattenimento e per la televisione ed è diventata giornalista dopo aver collaborato con svariati quotidiani come La Stampa e Il Corriere della Sera. In tv, invece, ha partecipato a programmi televisivi italiani come Odeon della Rai e ha condotto insieme a Claudio Cecchetto e Nilla Pizzi il Festival di Sanremo nel 1981.

Film

Tra i film più recenti che l’hanno vista essere parte del cast, citiamo i seguenti:

Fuga scabrosamente pericolosa, regia di Nello Rossati (1985);

Italian gigolò, regia di Ninì Grassia (1999);

Il papà di Giovanna regia di Pupi Avati (2008);

Chi salverà le rose? regia di Cesare Furesi (2017).

Figlio di Eleonora Vallone

Per quanto riguarda la sua vita privata, è noto che abbia un figlio di nome Luca Gualdi, di professione medico.

Incidente

Eleonora Vallone ha sì una carriera brillante alle spalle, ma durante un tragico incidente stradale nel 1984. Da quel momento è nata in lei la volontà di creare Gym Nuoto.