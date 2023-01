Chi è Donatella Bianchi, candidata governatrice del Lazio per il M5S

Donatella Bianchi è una giornalista che è stata candidata da Giuseppe Conte come governatrice del Lazio per il m5s.

Chi è Donatella Bianchi

Donatella Bianchi è una giornalista, che è stata Presidente del WWF Italia e dal 2019 è Presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e del Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre. Nata il 1 ottobre 1963, ha 59 anni ed è nota al grande pubblico soprattutto per la conduzione del programma TV Linea Blu.

Carriera giornalistica

Donatella Bianchi all’inizio della sua carriera ha collaborato con la testata Giornalistica Regionale fino al 1994 come conduttrice del Tg Lazio e della rubrica Tgr Italia Agricoltura, in onda su Rai 3 il sabato mattina, un programma realizzato per conto del ministero dell’agricoltura. Successivamente ha collaborato con il quotidiano genovese Il Secolo XIX e con numerose riviste specializzate come Gente Viaggi e Archeo. Nel maggio 2020 entra a far parte del comitato di esperti in materia economica e sociale, presieduta da Vittorio Colao, per organizzare la ripartenza italiana dopo l’emergenza Covid mentre nel 2021 entra nella Commissione Comunicazione e Sostenibilità della FIV (Federazione Italiana Vela).

Politica

Donatella Bianchi è stata scelta da Giuseppe Conte per diventare governatrice del Lazio con il M5S.