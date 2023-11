Alexander Edwards, chi è il fidanzato di Cher: AE, vita privata, carriera

Chi è il fidanzato di Cher: tutto su Alexander Edwards, in arte AE. Produttore discografico di successo, è più giovane di quarant’anni rispetto alla celebre diva internazionale. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Alexander Edwards, fidanzato di Cher: vita privata e carriera

Nato ad Oakland, in California, nel 1986, Alexander Edwards, in arte AE, ha 37 anni ed è noto in Italia soprattutto in quanto fidanzato di Cher, icona della musica pop internazionale con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Noto produttore musicale, Edwards lavora da diversi anni per l’etichetta Universal Music Group. In carriera AE ha collaborato con artisti di grande spessore, tra cui Billie Eilish, Post Malone ed Ariana Grande. Ha un forte legame di amicizia con il rapper Tyga: i due hanno lavorato insieme a diversi progetti per l’etichetta dell’artista di Compton, Last Kings Records. AE ha inoltre lavorato a molti degli ultimi dischi della sua compagna, in particolare l’ha aiutata a creare il suo primo album “festivo”, Christmas. Il suo profilo Instagram non è molto attivo, ma ha comunque accumulato un seguito di quasi 300mila follower.

Vita privata: dalla relazione con la diva al figlio

Cher e AE son stati beccati insieme dai paparazzi per la prima volta lo scorso novembre, e han poi confermato la loro relazione nel dicembre del 2022. Dopo cinque mesi insieme la scintilla pareva sparita e i due han scelto di chiudere la loro storia. Poi, nel settembre del 2023, son stati rivisti insieme alla Fashion Week di Parigi, in un ritorno di fiamma ormai confermato.

La relazione tra Cher ed Alexander Edwards ha fatto molto scalpore soprattutto per l’enorme differenza d’età tra i due. AE è infatti più giovane di ben quarant’anni rispetto alla celebre cantante. “Sulla carta, è un po’ ridicolo, ma nella vita reale, andiamo molto d’accordo.” -ha spiegato Cher negli studi del The Kelly Clarkson Show– “È favoloso. E non do agli uomini qualità che non meritano”. La diva ha ribadito il concetto in un’altra intervista concessa lo scorso dicembre: “Forse gli uomini più giovani non si preoccupano se sei divertente o eccentrica, vuoi fare cose stupide e hai una forte personalità. Io non rinuncio alla mia personalità per nessuno, ok?”.

In passato Alexander Edwards è stato legato sentimentalmente ad Amber Rose, modella ed attrice ex moglie di Wiz Kalifa. Dal loro amore, nell’ottobre del 2019, nasce l’unico figlio del produttore, Slash Electric Alexander Edwards. AE ed Amber si lasciano nel 2021 a causa di ripetute infedeltà del manager. “Voglio essere single per il resto della mia vita.” -ha commentato una furiosa Amber Rose dopo la sua esperienza con AE- “Non voglio condividere la mia casa o la mia vita con nessuno. Non voglio nessuno vicino ai miei figli. Non voglio fare sesso… È veramente disgustoso. Non lo voglio”.