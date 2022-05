Chi è Bruno Tabacci: incarichi politici, studi, posizioni politiche, vita privata

Bruno Tabacci è un politico italiano, dal 1º marzo 2021 Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Governo Draghi.

Chi è Bruno Tabacci

Bruno Tabacci è un politico italiano del governo di Mario Draghi con delega alla programmazione e coordinamento economico. Nella sua carriera politica è stato presidente della Regione Lombardia dal 17 luglio 1987 al 31 gennaio 1989, e dal 2013 è presidente di Centro Democratico. Nato il 27 agosto 1946, è membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana dal 2018.

Laureatosi in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Parma, in passato ha lavorato come consulente libero professionista in materia economico-finanziaria. Dal 1970 al 1985 è stato consigliere comunale per la Democrazia Cristiana in alcuni comuni del Mantovano. Il 17 aprile 2014 viene ufficialmente candidato alle elezioni europee ma non viene eletto.

Ha sostenuto il governo Conte II e ora sostiene con convinzione il governo guidato da Mario Draghi.

Posizioni politiche

Tabacci si è dichiarato favorevole ad un riconoscimento giuridico per le coppie omosessuali e anche delle unioni civili. In un’intervista del 2021, però, si è esposto in un’intervista a La Repubblica contro le adozioni alle coppie omosessuali. “Sono convinto che ogni bambino abbia diritto ad avere un padre e una madre – ha commentato – e non credo che la soluzione delle adozioni di bimbi da parte di coppie gay sia da perseguire”.

Le critiche per il figlio

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci ha rinunciato alla delega allo Spazio e all’Aerospazio, rimettendola nelle mani del premier Mario Draghi in seguito alle polemiche per l’assunzione del figlio del sottosegretario, Simone Tabacci, in Leonardo dopo l’inchiesta di Domani.

Vita privata di Bruno Tabacci

Tabacci non è sposato e non ha figli ma ha avuto una relazione con l’immobiliarista Angiola Armellini.