Chi è Aurora Aksnes, cantante internazionale al Concertone di Roma

Aurora Aksnes, conosciuta semplicemente come Aurora, è una cantautrice norvegese che sarà ospite a Roma durante il concertone del 1 maggio.

Chi è Aurora Aksnes

Aurora Aksnes, cantante norvegese, sarà sul palco a Roma del concertone del 1 maggio. Classe 1996, la sua musica è caratterizzata da un pop sognante e raffinato. Nata a Stavanger, a sei anni impara a suonare il pianoforte da autodidatta e a dieci inizia a scrivere da sé le proprie canzoni. Fin da giovane è sempre stata una grande appassionata della musica di Bob Dylan, Leonard Cohen, Johnny Cash e David Bowie, dei quali ammira fin da subito la capacità di raccontare storie attraverso la musica.

Il suo primo importante successo arrivò il singolo Puppet e da quel momento in poi la sua carriera è stata un crescendo. È stata, infatti, notata da alcuni quotidiani britannici come The Guardian e The Indipendent.

Canzoni di successo

Da quel momento in poi, Aurora ha avuto un boom di carriera. Il 4 settembre 2015 ha fatto uscire il singolo Murder Song, Il 6 novembre pubblica invece una cover di Half the World Away degli Oasis. Il 15 gennaio 2016 è uscito il singolo Conqueror mentre l’11 marzo è stato pubblicato l’album All My Demons Greeting Me as a Friend.

Tra il 2017 e il 2018, Aurora ha presentato dal vivo ben undici inediti. Il 14 maggio 2020 pubblica il singolo Exist for Love, che anticipa l’uscita del terzo album di inediti. Nel 2022 ha pubblicato il singolo A Dangerous Thing, che contiene il brano Everything Matters con la cantautrice francese Pomme.

Diritti

Aurora ha dichiarato di essere stata legata sentimentalmente sia a ragazzi che a ragazze.