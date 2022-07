Chi è Antonio Tajani, vicepresidente di FI ed europarlamentare

Antonio Tajani è un politico e giornalista italiano, vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia. Dal 2014 è europarlamentare e vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

È considerato uno dei fedelissimi dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Chi è Antonio Tajani

Antonio Tajani, romano, è nato 4 agosto 1953 e ha 68 anni. Molto vicino al fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi. È stato commissario europeo dal giugno 2008 al 2014, prima ai trasporti e poi all’Industria.

Figlio di Augusta Nardi, insegnante, ha frequentato il liceo ginnasio Torquato Tasso di Roma e si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Giornalista professionista dal 1980, è stato cronista parlamentare e ha lavorato per un periodo in Rai al Gr1. Successivamente, è stato responsabile della redazione romana del quotidiano Il Giornale sotto la direzione di Indro Montanelli.

La carriera politica

Il suo primo approccio alla carriera politica lo ha da giovane, quando fu militante del Fronte Monarchico Giovanile del movimento giovanile dell’Unione Monarchica italiana.

Quando Berlusconi entrò in politica nel 1994, è stato uno dei fondatori di Forza Italia e fu portavoce della presidenza del Consiglio del primo governo di Silvio Berlusconi. Nel giugno 1994 è eletto europarlamentare, carica che ricopre ancora oggi.

Nel 2017 è stato eletto come nuovo presidente del Parlamento europeo, carica che ha cessato nel 2019. Successivamente, è diventato vicepresidente del Parlamento Europeo.

Vita privata

Antonio Tajani è sposato dal 1989 con Brunella Orecchio e ha due figli.