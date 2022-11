Chi è Andrea Caschetto, “ambasciatore del sorriso”: biografia, tumore, libro

Chi è Andrea Caschetto, conosciuto come l'ambasciatore del sorriso? Ecco cosa sappiamo di lui e perchè è diventato famoso

Andrea Caschetto, ragusano di origini, è conosciuto come l’ambasciatore del Sorriso. Vediamo meglio chi è.

Chi è Andrea Caschetto

Conosciuto da tutti come “L’ambasciatore del sorriso”, Andrea Caschetto, 31 anni, è nato a Ragusa. Si autodefinisce, un «diversamente scrittore, perché non ho la pazienza di rileggere tutti i testi che scrivo e che vorrei pubblicare». Conosciuto con il soprannome l’ambasciatore del sorriso, questo è un nomignolo che, come lui stesso racconta, «mi diede tempo fa una giornalista e, da quel momento, mi chiamano così.

E anche sui miei profili social c’è questo simpatico appellativo». La sua missione è essere un giramondo: viaggia in Paesi lontani, pieni di problemi, con un obiettivo che è quello di compiere attività umanitarie a favore dei bambini orfani o che vivono in strada. Storie difficili, sfide proibitive da affrontare e da superare per questi piccoli.

La scoperta del tumore al cervello

Andrea Caschetto, da qualche anno, sta lottando contro un tumore.

Operato d’urgenza dopo una diagnosi di tumore, e trattandosi di una forma non maligna, ha evitato radio e chemioterapia perchè ha avuto un neuroepitelioma, un tumore benigno al cervello, che non ha richiesto né chemio e né radio. Oggi è diventato sempre più conosciuto per il fatto che porta il suo sorriso negli orfanotrofi di tutto il mondo.

Libro

Andrea ha scritto un libro intotolato “Dove nasce l’arcobaleno” dove racconta la storia nel suo giro negli orfanotrofi del mondo in vendita dal 2016.