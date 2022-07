Paola e Chiara, perché si sono separate e la possibile reunion

Paola e Chiara sono tornate a far parlare della loro musica ma soprattutto di un loro possibile ritorno. Le due sorelle si sono esibite a sorpresa a un concerto di Max Pezzali accendendo la speranza negli appassionati della coppia. Intanto, Paola ha si è confessata sui social.

Paola e Chiara, perché si sono separate

Paola e Chiara Iezzi sono le sorelle milanesi che dal 1996 al 2013 hanno portato avanti il duo canoro Paola & Chiara con successo del pubblico e della critica.

Ormai sono passati nove anni dalla loro ultima volta insieme ufficialmente nel mondo musicale. Paola Lezzi, in una diretta su Instagram, ha spiegato i motivi della separazione dalla sorella: “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo… semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta. Anche tra noi c’era tensione, eravamo in difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”.

La possibile reunion

Sull’ipotesi di un ritorno insieme, sempre su Instagram Paola ha risposto a una domanda di un fan: “Chi lo sa… vedremo – ha detto Paola – Dobbiamo capire se questa non è solo un’ondata e, se ci sarà un ritorno, sarà solo perché la gente lo avrà voluto, perché ci avete inondate con tutto questo amore che non si è mai spento”.

Intanto, c’è stato il loro ritorno a sorpresa sul palco del concerto di Max Pezzali a Bibione, in provincia di Venezia, e questo ha acceso di nuovo la speranza di rivederle ancora.

Ultimamente, sono state viste insieme all’inaugurazione di un locale milanese dove cantavano e si divertivano insieme come ai vecchi tempi.