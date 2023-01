“Che c’è di nuovo”, sospeso il programma di Ilaria D’Amico su Rai 2

Il programma condotto da Ilaria D'Amico "Che c'è di nuovo", è stato sospeso e non è andato in onda il 19 gennaio su Rai2

Il programma condotto da Ilaria D’Amico “Che c’è di nuovo“, è stato sospeso e non è andato in onda il 19 gennaio su Rai2. Ecco cosa accadrà ora al programma che era andato in onda per la prima volta a fine ottobre del 2022.