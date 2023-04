Champions League: Benfica-Inter, le probabili formazioni

Dopo una lunga attesa risulta tutto pronto per la Champions League. Si parla dei quarti di finale, si parla delle probabili formazioni di Benfica-Inter. Sulla carta per alcuni la squadra di Simone Inzaghi sembra favorita, ma il club portoghese non è un avversario semplice.

Probabili formazioni di Benfica-Inter

Quarti di finale di Champions League, primo atto: Benfica contro Inter, due squadre con obiettivi diversi. I portoghesi dominano il proprio campionato con un +7 sulla seconda, nonostante la recente sconfitta. I nerazzurri sono quinti in classifica e, dopo il pareggio con la Salernitana, sono a -1 dal quarto posto.

Due compagini che hanno percorso due strade diverse ma che, in questo momento, si giocano la stessa occasione, ovvero il passaggio del turno nel doppio confronto dei quarti di finale. Chi vincerà si ritroverà contro la vincente tra Napoli e Milan, dunque si potrebbe parlare di una semifinale tutta all’italiana.

Tra andata e ritorno, però, tutto può succedere.

Ecco di seguito le probabili formazioni delle due squadre, ancora da definire:

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Silva, Morato, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Ramos.

Allenatore: Roger Schmidt.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Il Benfica, che può vantare un buon distacco nella Liga Portugal, si giocherà ogni carta possibile per passare il turno, mentre i ragazzi di Inzaghi dovranno fare i conti con diversi fattori: la tenuta fisica in primis. Ancora impegnati in Coppa Italia, dovranno anche rincorrere le prime quattro posizioni in campionato. La pressione è sempre più alta e lo stesso tecnico viene molte volte criticato.

Si scende in campo Martedì 11 Aprile alle ore 21:00, teatro dell’incontro è l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica. La gara potrà essere vista sui canali Sky, rispettivamente Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (canale 213). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio Sky Go. In più il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e anche in streaming su Mediaset Infinity e NowTv.