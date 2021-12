Carol Alt oggi: Senna, Yashin, instagram e il crudismo

Da supermodella anni ’80 a stella di instagram: oggi Carol Alt si è reinventata. Si racconta in un’intervista al Corriere della Sera: “Senna e Yashin gli unici uomini che io abbia amato. Il segreto della mia bellezza? Il crudismo”.

Carol Alt oggi, l’amore per Ayrton Senna e Alexei Yashin

La supermodella anni ’80 e attrice statunitense Carol Alt oggi è ancora sulla cresta dell’onda. Nata a New York, ma italiana d’adozione, la regina della moda ora 61enne è stata protagonista di oltre 500 copertine e ha un’invidiabile carriera nel cinema alle spalle. Si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del suo passato e dei suoi progetti futuri.

Interrogata sulla sua vita amorosa, Carol Alt si è confidata: “Mi sono innamorata solo due volte: di Ayrton e del mio compagno Alexei. Due storie molto differenti, ma fatte entrambe di passione”. Parla di Ayrton Senna, magnifico pilota di Formula 1 morto tragicamente in un incidente su pista nel 1994, e di Alexei Yashin, ex giocatore di hockey su ghiaccio russo e suo attuale compagno.

La modella racconta il primo incontro con il pilota: “L’ho incontrato a una sfilata di Salvatore Ferragamo: io indossavo un cappotto corto rosso con i bottoni. Lui non guardava i fotografi, era fisso su di me. La prima cosa che gli ho detto è stata «Grazie», perché per non farlo sfigurare davanti ai flash mi sono tolta i tacchi e sono rimasta scalza”. Poi si lascia andare ai ricordi: “Durante una cena a Milano, una delle prime allo scoperto con pochi amici: prendo il tovagliolo e dentro c’era un orologio, un suo regalo. L’ho fatto volare inavvertitamente e ho distrutto gran parte dei bicchieri“. La loro relazione, cominciata nel 1990, si conclude tragicamente quattro anni dopo, con l’incidente mortale di Ayrton Senna a Imola: “Ero in Florida e avevo la tv accesa. Avrei dovuto raggiungerlo in Italia la settimana dopo. Rimasi sotto choc: la mia mente era completamente bianca“.

Oggi, Carol Alt è legata sentimentalmente ad un altro sportivo, Alexei Yashin: “Lo guardo e vedo il suo fisico straordinario, da atleta. E nel contempo prendo atto del fatto che anche io ho il corpo di una «donna mortale»”. L’ex giocatore di hockey ha 13 anni in meno di rispetto alla modella, ma il loro amore è più che solido: stanno insieme dal 2017.

L’ascesa su instagram e il crudismo

Carol Alt è rimasta al passo con i tempi. Ha un profilo instagram di grande successo, con oltre 100mila follower, dove parla di moda, della sua quotidianità e del segreto del suo corpo invidiabile: “Il segreto della mia bellezza è il crudismo. In Italia è più facile, con il prosciutto”. Si tratta di un regime alimentare che rifiuta qualsiasi tipo di trattamento sugli alimenti, che vengono consumati crudi.

Carol Alt ha pubblicato diversi libri sull’argomento tra il 2010 e il 2015, e continua a parlarne sul suo profilo instagram, condividendo consigli e ricette. Dal 2013 al 2015 conduce anche un programma televisivo negli Stati Uniti, A Healthy You & Carol Alt su Fox News, dove parla di alimentazione e salute.

Cosa attende Carol Alt nel prossimo futuro? Di nuovi il piccolo e il grande schermo: “Continuo a fare l’attrice. Ho appena finito di interpretare una parte nella serie televisiva Paper Empire con Kelsey Grammer: arriverà anche in Italia. E poi ci sarà il mio primo film di animazione: sarò la fidanzata fashionista di Orso, nel film Masha & The Bear”.