Carne coltivata, rissa sfiorata fuori dal Parlamento: cosa è successo

Carne coltivata, rissa sfiorata fuori dal parlamento. Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, infatti, si è avvicinato a due parlamentari e ne sono seguiti spintoni e insulti. La quasi rissa sfiorata davanti Palazzo Chigi ha coinvolto i deputati di PiùEuropa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova e il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. I due parlamentari, in piazza lì per manifestare contro la legge sul divieto di carne coltivata, hanno avuto una discussione con il presidente di Coldiretti. Nella medesima piazza il sit-in di Coldiretti rimarcava il “Cibo naturale, no artificiale!”.

Carne coltivata🥩, rissa sfiorata davanti Palazzo Chigi tra i deputati di #PiùEuropa Riccardo #Magi e Benedetto #DellaVedova e il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. I due parlamentari erano lì per manifestare contro il provvedimento che introduce il divieto di carne… pic.twitter.com/ksQKlXFYTv — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) November 16, 2023

L’intervento della polizia

Per separare il presidente di Coldiretti e i parlamentari è dovuta intervenire la polizia. Prandini ha poi urlato “Delinquenti! Delinquenti!” alla piccola pattuglia di +Europa che stava posando col proprio cartello pro carne coltivata davanti a palazzo Chigi.

Il tutto è avvenuto mentre la Camera ha approvato in via definitiva, con 159 voti a favore e 53 contrari, il disegno di legge che vieta la produzione e commercializzazione di carne coltivata, una legge che +Europa e la Sinistra osteggiano considerandolo anche anti-scientifico.