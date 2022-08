Il cardinale Becciu reintegrato dal Papa nelle sue funzioni

La notizia, data in primis dall’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, è stata subito diffusa a macchia d’olio in tutti gli ambienti ecclesiastici. Contro di lui è comunque ancora in corso un processo presso la Santa Sede, dove è accusato di peculato e abuso d’ufficio . Ancora oggi Becciu, 75 anni, rischia fino a 5 anni di detenzione ma Francesco ha deciso di reintegrarlo nel suo ruolo.

“Sabato mi ha telefonato il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma – ha infatti fatto sapere Becciu – Per questo domenica prossima non potrò essere presente alla messa essendo impegnato a Roma. Sono molto emozionato per questo gesto del Papa. Lo ringrazio di cuore e riconfermo la mia piena comunione con Lui”.