Carbonara day 2023: perché si festeggia il 6 aprile e qual è la ricetta originale

Carbonara day 2023: il 6 aprile è la giornata di un dei piatti più apprezzati e saporiti. Nasce a Roma ma da anni ormai è entrato nelle cucine di tutto il mondo. Ecco perché è stata scelta questa data e quali sono gli ingredienti originali.

Carbonara day 2023: perché si festeggia il 6 aprile

Il 6 aprile ricorre la Carbonara day: il tipico piatto romano che è famoso e apprezzato ovunque. Questa ricorrenza è stata voluta dai pastai di Unione Italiana Food, in collaborazione con l’International Pasta Organization (IPO). Quest’anno la giornata dedicata al piatto tradizionale della cucina romana è arrivata alla settima edizione. La scelta della data è arrivata attraverso un sondaggio. Per questa giornata del 2023 è stato scelto l’hashtag #TheRealCarbonara.

Secondo Riccardo Felicetti, Presidente dei Pastai di Unione Italiana Food, “L’equazione della Carbonara perfetta è una sfida che appassiona milioni di foodies e chef di tutto il mondo. Abbiamo voluto festeggiare questo piatto per andare oltre l’idea di ricetta ideale. La pasta ha così successo nel mondo perché è buona e versatile e esistono ottime Carbonare che includono anche ingredienti ‘sbagliati’. Le tante versioni di questo piatto ne sono la prova. Con questo censimento vogliamo provare a tracciare un confine invalicabile della ricetta originale, per cui se lo si supera non è più una Carbonara. Ma, così come il mondo, questa ricetta è bella perché è varia: l’importante è godersi il piatto, magari in compagnia di amici ed affetti cari”.

Qual è la ricetta originale

La carbonara è un piatto tipico romano e, secondo la ricetta originale, si prepara con usando alcuni tipi di pasta quali gli spaghetti, i rigatoni, i bucatini oppure le mezze maniche (molto usate a Roma, che è anche la capitale della carbonara). Per quanto riguarda il formaggio da utilizzare, i fedelissimi alla ricetta originaria usano soltanto il pecorino romano DOP stagionato (rifiutando l’uso del parmigiano) il guanciale senza cotenna (quindi niente uso di pancetta o bacon in sostituzione) e infine il pepe nero, necessario per insaporirla. I grandi specialisti della carbonara usano il pepe il grani macinato al momento. Utilizzando questi ingredienti ne uscirà un piatto davvero ricco e cremoso, come la tradizione tramanda!