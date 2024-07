Capello (ZEST): Puntare su innovazione e formazione imprenditoriale per creare i “lavori del futuro”

Luigi Capello, Amministratore Delegato di Zest, è intervenuto al convegno “Italia comunità digitale. I lavori del futuro” organizzato da Acri, Consulta delle Fondazioni del Lazio e Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale che si è svolto nella Sala del Cenacolo, Complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati, per riflettere sull’impatto che la transizione digitale sta avendo sul mondo del lavoro, di oggi e di domani.

“Il disallineamento tra la domanda e l’offerta sul mercato del lavoro attuale è oggi uno dei problemi principali, specialmente per le nuove generazioni. L’avvento delle nuove tecnologie, come l’Intelligenza Artificiale, sta avendo un forte impatto, offrendo opportunità uniche ma, al contempo, portando forti cambiamenti. Per cogliere al meglio queste opportunità è necessario puntare sulla creazione di nuova impresa ad alto potenziale, in grado di garantire nuova occupazione qualificata e sviluppo economico, ovvero le startup. Al contempo, serve un forte investimento e sulla formazione tecnologica e imprenditoriale. Supportando le startup e l’educazione tecnologica, possiamo coltivare una generazione di leader e innovatori”, ha affermato Capello.