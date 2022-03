Aumento benzina, macchina elettrica: i prezzi sono molto cari

Aumento benzina, macchina elettrica: la situazione dei rincari di carburante, proietta prima del tempo molti a virare le proprie attenzioni su vetture ibridi o appunto elettriche.

Aumento benzina, macchina elettrica: i prezzi sono alti

Negli ultimi giorni, tutto il mondo sta assistendo a rincari dei prezzi del carburante e così molti si stanno chiedendo se sia conveniente trovare alternative, ad esempio, nelle macchine elettriche.

In America il prezzo alla pompa della benzina ha superato quota 4 dollari al gallone (circa 3,8 litri).

Tanto che negli Stati Uniti molti automobilisti stanno pensando di acquistare vetture elettriche a zero emissioni e quelle ibride plug-in, non tanto per inquinare di meno, ma poter risparmiare sui consumi quotidiani di rifornimento nelle proprie vetture.

I prezzi, però, di macchine elettriche , sono molto cari e così il risparmio sul carburante diventa quasi nullo rispetto alle cifre da sborsare per acquistare una vettura elettrica. Come riporta l’agenzia Bloomberg, infatti, citando i dati di Cox Automotive, la disponibilità di auto elettriche e ibride negli Usa è limitata, e i prezzi di listino molto alti rappresentano un ostacolo in più per parte del pubblico.

Ecco i prezzi del carburante: diesel, benzina, metano

Da uni degli ultimi controlli dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati su circa 15mila impianti:

benzina self service a 2,042 euro/litro (+39 millesimi, compagnie 2,057, pompe bianche 2,006)

diesel a 1,960 euro/litro (+55, compagnie 1,965, pompe bianche 1,948).

Benzina servito a 2,146 euro/litro (+30, compagnie 2,195, pompe bianche 2,052)

diesel a 2,067 euro/litro (+43, compagnie 2,106, pompe bianche 1,990).

Gpl servito a 0,865 euro/litro (+3, compagnie 0,873, pompe bianche 0,856)

metano servito a 2,024 euro/kg (+64, compagnie 2,011, pompe bianche 2,034)

Gnl 2,136 euro/kg (+7, compagnie 2,141 euro/kg, pompe bianche 2,132 euro/kg).

Sulle autostrade: benzina self service 2,124 euro/litro (servito 2,322), gasolio self service 2,040 euro/litro (servito 2,244), Gpl 0,973 euro/litro, metano 2,230 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg.

