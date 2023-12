Calcutta a Napoli: annullato il concerto al Palapartenope

Calcutta a Napoli: niente da fare per il concerto dell'artista nella tappa campana del suo tour che sta toccando diverse città.

Calcutta a Napoli: il concerto dell’artista, in programma nella serata del 13 dicembre, è stato annullato. Come viene comunicato, il cantante sembra avere l’influenza.

Calcutta a Napoli: annullato il concerto

Calcutta doveva esibirsi in concerto al Palapartenope di Napoli nella serata di martedì 12 dicembre. Tuttavia, l’evento è stato annullato come viene riportato sul sito del teatro campano: “Live Nation e DNA Concerti comunicano che lo show di Calcutta previsto per questa sera al Palapartenope di Napoli è stato cancellato a causa di indisposizione influenzale dell’Artista“.

Il rimborso dei biglietti e le prossime tappe

Sulla prossima data riprogrammata e le possibilità di rimborso non ci sono ancora notizie ufficiali. “Nelle prossime ore verranno comunicati i dettagli sul recupero e spostamento della data oppure sulla cancellazione definitiva dello spettacolo con relative indicazioni per i rimborsi dei biglietti. Al momento le altre date previste per il Relax Tour il 14 dicembre 2023 a Padova, il 16 dicembre a Torino E il 18 e 19 dicembre Milano, restano regolarmente confermate”.

Inoltre, nelle scorse ore il cantautore con un post su Instagram aveva anche annunciato il tour estivo: niente Napoli, in Campania tappa il 28 luglio 2024 a ​​Paestum, Planet Arena dei Templi.