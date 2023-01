Chi era Jeff Beck, chitarrista leggendario: vita, famiglia, carriera

Chi era Jeff Beck, chitarrista leggendario morto all’età di 78 anni. Si tratta di uno dei chitarristi rock più influenti e famosi tra gli anni ’60 e ’70 del 1900, meritevole anche di aver contributo alla definizione di tanti altri sottogeneri musicali, come blues rock, hard rock e heavy metal. Uno dei punti di riferimento per quanto riguarda anche l’evoluzione della chitarra moderna.

Chi era Jeff Beck: la causa della morte

Deceduto Martedì 10 Gennaio 2023, il mondo della musica piange così la perdita di una delle figure più importanti per quanto il genere rock. All’età di 78 anni, dunque, si è spento Jeff Beck, a causa di una meningite batterica, ormai in una forma molto forte da essere considerata “letale”. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la stessa famiglia attraverso un post sul suo canale ufficiale di Twitter:

“La sua famiglia chiede privacy mentre elabora questa tremenda perdita”.

La carriera di Jeff Beck

La carriera di Jeff Beck rimarrà sicuramente una pagina indelebile di storia della musica. La rivista Rolling Stone lo ha infatti da tempo inserito nella lista dei “100 migliori chitarristi”, posizionandolo al quinto posto. Nel 2009 si è guadagnato un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. Già questo mostra la sua grandezza dal punto di vista musicale.

Nato a Londra il 24 Giugno 1944, ha cominciato ad avvicinarsi alla chitarra già in età adolescenziale.

Fa parte iniziale degli Screaming Lord Sutch per poi passare agli Yardbirds, sostituendo l’uscente Eric Clapton. In questo gruppo condivide quasi due anni della sua vita e carriera, associandosi come chitarrista solista a Jimmy Page, che diventerà poi membro dei Led Zeppelin. Il gruppo, in quegli anni, arriverà ad incidere anche diversi album.

Dal 1968 al 1972 fonda la sua band chiamata Jeff Beck Group, con la quale indice addirittura quattro dischi:

1968: Truth

1969: Beck-Ola

1971: Rough and Ready

1972: Jeff Beck Group

Dopodiché, dopo un’altra brevissima esperienza, comincia il percorso da solista, diventando un vero e proprio idolo ed eroe del rock. Dal 1975 al 2022 regalerà spettacolo ed emozioni, rimanendo un punto di riferimento.

Vita e famiglia del chitarrista

A piangere la perdita del famosissimo chitarrista, spentosi all’età di 78 anni, ci sono la sesta moglie, Sandra Beck (dal 2005), e tutti i suoi cari, sia colleghi che amici e parenti.

Una vita ricca di emozioni e avventure, che non fa altro che lasciare un enorme dispiacere dopo la sua morte.