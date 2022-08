“Un sogno per te” su Rai 1: trama e attori del film

Martedì 23 agosto Rai 1 in prima serata propone "Un sogno per te", film che parla di una storia d’amore ambientato nel 1961

Nella serata di martedì 23 agosto su Rai 1 ci sarà “Un sogno per te”, film che parla di una storia d’amore tra una comparsa di film e una ballerina francese.

“Un sogno per te” su Rai 1: trama

“Un sogno per te” è un film che racconta una storia ambientata all’inizio del 1961. A quei tempi Emil, il protagonista, lavora come comparsa cinematografica allo Studio Babelsberg quando un giorno conosce e si innamora di Milou, una ballerina francese.

I due, che subito hanno grande sintonia, vengono messi a durissima prova quando si avvia la costruzione del muro di Berlino. La coppia infatti, costretta alla separazione, deve escogitare un elaborato piano per continuare a vivere la loro storia d’amore. La storia raccontata nel film “Un sogno per te” si ispira a fatti realmente accaduti.

Attori del film

Il film “Un sogno per te” su Rai 1, diretto da Martin Schreier, ha il seguente cast:

Dennis Mojen (nel ruolo di Emil Hellberg)

Emilia Schüle (Milou); Ken Duken (Alex Hellberg)

Anatole Taubman (Gregor Grote)

Heiner Lauterbach (Generaldirektor Beck)

Svenja Jung (Melanie Melzer)

Nikolai Kinski (Omar)

Lea Faßbender (Karin)

Lenn Kudrjawizki (Jurij).

Quando e dove vederlo

Il film “Un sogno per te va” in onda in prima serata martedì 23 agosto, alle 21.25 su Rai 1 e in live streaming e on demand – sulla piattaforma RaiPlay.