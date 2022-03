Bruce Willis si ritira dal cinema: l’annuncio arriva su Instagram

Bruce Willis si ritira dal Cinema: l’incredibile notizia, data su Instagram dalla famiglia, fa il giro del mondo in pochissimo tempo, segno della grande fama dell’attore statunitense che con i suoi film si è fatto apprezzare da milioni di appassionati.

Bruce Willis si ritira dal cinema

Bruce Willis dice addio al cinema: l’attore statunitense si ristirerà a 67 anni gradualmente dalle scene a causa di problemi di salute, nello specifico l’afasia, malattia che sta influenzando le sue capacità cognitive.

Una notizia arrivata nella serata del 30 marzo 2022 e ha fatto subito il giro del mondo sconvolgendo tutti i suoi fan ma anche i semplici appassionati dell’attore che con la sua grande carriera cinematografica ha “incontrato” diverse e tante generazioni.

Sarà dunque un addio graduale anche perché sono ben otto i titoli in post produzione che lo vedono tra i protagonisti e che usciranno nei prossimi mesi.

L’annuncio arriva su Instagram

L’annuncio dell’addio al cinema arriva attraverso un post su Instagram firmato da tutti i figli di Bruce – Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, Evelyn – quello della moglie Emma Heming, e anche dell’ex moglie Demi Moore.

“Con gli straordinari fan di Bruce volevamo condividere, come famiglia il fatto che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e che gli è stata diagnosticata l’afasia, malattia che sta influenzando le sue capacità cognitive”, ha scritto Rumer.

“Di conseguenza Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questa situazione con forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi”. Poi conclude: “Come dice sempre Bruce, “Live it up” (goditela, goditi la vita ndr) e insieme abbiamo in programma di fare proprio questo”.