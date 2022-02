Agevolazioni prima casa 2022, sospesi i termini: cosa cambia

Agevolazioni prima casa 2022: sono stati sospesi e prorogati i tempi sul passaggio alla prima casa ma sono state riviste anche delle riduzioni sulle imposte.

Agevolazioni prima casa 2022, sospesi i termini

Sull‘Agevolazioni prima casa è stato approvato un emendamento al Decreto Milleproroghe che estende fino al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini per le agevolazioni.

In particolare, i termini sospesi interessano: i 18 mesi dall’acquisto della prima casa, per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato; il termine di un anno entro cui chi ha ceduto l’immobile, con i benefici prima casa, deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale.

Il termine di un anno entro cui chi ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione eventualmente ancora in suo possesso.

Cosa cambia

Dunque, ci saranno imposte ridotte da pagare quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti “prima casa”. Ecco cosa cambia con le Agevolazioni sulla prima casa:

il limite massimo di 18 mesi per trasferire la residenza dal Comune di origine al Comune nel quale ricade la nuova abitazione, che si calcola ha inizio al momento dell’ acquisto della nuova casa;

nello stesso Comune in cui si intende effettuare il nuovo acquisto; il termine di 12 mesi per il riacquisto della prima casa in caso di vendita dell’immobile acquistato nei cinque anni precedenti con il beneficio fiscale per l’abitazione principale.

Dal 1° aprile 2022, salvo modifiche ulteriori, dovrebbe quindi ripartire il conteggio del tempo a disposizione per trasferimento della residenza, vendita o riacquisto. Trascorso il termine previsto, pari a 18 o 12 mesi, verrà meno il diritto alle agevolazioni fruite.