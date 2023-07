Bonucci verso l’addio alla Juve, si parla con la Sampdoria

Sempre più vicino l’addio alla Juve per Leonardo Bonucci: giocherà ancora in Serie A? Le ultime indiscrezioni vedono il difensore centrale azzurro più vicino alla Sampdoria dopo i rifiuti di Roma e Lazio.

Bonucci verso un nuovo addio alla Juve, si tratta con la Sampdoria

L’esperienza in bianconero di Leonardo Bonucci sembra avviarsi verso la sua conclusione, di nuovo. Dopo la sua breve parentesi al Milan e il ritorno alla Juventus appena un anno dopo da figliol prodigo, stavolta il difensore centrale, ormai 36enne, si prepara ad un addio definitivo. I bianconeri vogliono rinnovare la retroguardia e a farne le spese sarà l’esperto difensore azzurro, ultimo baluardo della storica BBC dopo gli addii di Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini.

Al momento, secondo le indiscrezioni, la squadra più vicina al calciatore è la Sampdoria che, dopo essersi assicurata Fabio Borini, punta a riconquistare la Serie A con un rinforzo di alto livello in difesa. Potrebbe aiutare molto il buon rapporto tra Bonucci e il tecnico dei blucerchiati, Andrea Pirlo, che farebbe di tutto per averlo in squadra a Genova. L’unico ostacolo al momento è l’alto ingaggio del giocatore, soprattutto a causa del salary cap fissato dai nuovi proprietari della Sampdoria, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Non si esclude, tuttavia, che la nuova dirigenza sia disposta a fare un’eccezione per un acquisto di così alto livello: si parla di un’offerta da un milione di euro l’anno.

Il difensore resterà in serie A? Secco no da parte di Roma e Lazio

Al momento Leonardo Bonucci punta come minimo a continuare a giocare in Italia, ma non ha escluso totalmente l’idea di trovarsi un posto in Serie A. Negli scorsi giorni il suo procuratore lo ha proposto a Roma e Lazio, che hanno però prontamente rifiutato. Ciononostante la porta con i biancocelesti resta aperta, anche grazie alla stima del tecnico Maurizio Sarri per il difensore azzurro. Per quanto riguarda la Juventus, si parla invece già del suo potenziale sostituto. Il nuovo direttore sportivo Christian Giuntoli avrebbe puntato gli occhi su Aymeric Laporte, stopper 29enne in forza al Manchester City, che potrebbe lasciarlo andare per una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni.