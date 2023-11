Elly Schlein, chi è il padre Melvin: smentita la figlia su Israele

Elly Schlein, chi è il padre Melvin che ha smentito la figlia sulla situazione che si è creata in Israele in queste ultime settimane.

Elly Schlein, chi è il padre Melvin: in queste ore ha colpito un’intervista rilasciata al Corriere del Ticino in cui la segretaria del Pd viene smentita direttamente dal padre.

Melvin Schlein è il padre della segretaria del Partito Democratico Elly. Politologo in pensione di origini ebraiche, ha insegnato in Svizzera, all’Università di Lugano.

Schlein senior, negli anni 60′, ha fatto da volontario in un kibbutz vicino a Gaza: “La situazione al confine con la Striscia non è mai stata semplice. Anche negli anni ‘60 dormivamo con il mitra sotto il letto”, ha commentato in un’intervista al Corriere del Ticino. Dunque, ha parlato anche della risposta israeliana dopo gli attacchi del 7 ottobre: “Non ci vuole un esperto per capire che una decina di comandanti di Hamas uccisi non valgono migliaia di vittime civili, il prezzo dell’operazione militare è sproporzionato e per Israele è un errore strategico”.

Smentita la figlia su Israele

Nella sua intervista ha colpito anche la sua smentita alla figlia sulla nascita dei due Stati: “Tutti parlano della soluzione dei due Stati. Anche Elly, ma io le ho detto: ci credo poco. Implicherebbe una strutturazione delle relazioni e un riconoscimento istituzionale che una parte della società araba non può accettare”.

Poi, ha commentato anche il sentimento anti israeliano che si è diffuso in parte nella sinistra italiana: “Una certa parte della sinistra purtroppo ha finito per unirsi alle file dell’antisemitismo storico, quello di destra che è sempre lì, non se n’è certo andato. È un male che ci portiamo dietro, sempre pronto a risvegliarsi e ora ha trovato nuova forza”.