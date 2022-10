Black Adam, ci sono e quante sono le scene post credit alla fine del film?

Black Adam arriva sul grande schermo da oggi giovedì 20 ottobre 2022. molti si chiedono di possibili scene dopo i titoli di coda. Sono confermate e sono previste addirittura grandi sorprese per progetti futuri.

Black Adam: uscita

Black Adam è l’ultimo film della DCè uscito al cinema giovedì 20 ottobre 2022. Sul grande schermo viene portata la storia dell’antieroe del Kahndaq imprigionato per 5.000 anni che diventerà l’arcinemico del supereroe Shazam e l’iconica Justice society of America.

Il protagonista è interpretato da Dwayne J0hnson che su Instagram raccontò così il personaggio: “The Man in Black. Come la maggior parte dei bambini che crescono, ho sognato di essere un supereroe. Avere superpoteri fantastici, lottare per ciò che è giusto e proteggere sempre le persone. Tutto è cambiato per me, quando avevo 10 anni e per la prima volta sono stato introdotto al più grande supereroe di tutti i tempi – Superman. Da bambino, Superman era l’eroe che avrei sempre voluto essere.

Ma, dopo qualche anno nella mia fantasia, mi sono reso conto che Superman era l’eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. trasandato, troppo resistente alle convenzioni e all’autorità. Nonostante i miei problemi, ero ancora un bravo ragazzo con un buon cuore – mi piaceva semplicemente fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo come uomo, con lo stesso DNA che avevo da bambino – i miei sogni sui supereroi si sono avverati.

Sono onorato di unirmi all’iconico DC Universe ed è un vero piacere farlo come Black Adam. Black Adam è benedetto dalla magia con poteri pari a Superman, ma la differenza è che non riga dritto né segue le regole. È un supereroe ribelle, unico nel suo genere, che farà sempre ciò che è giusto per il popolo – ma lo fa a modo suo. Verità e giustizia – la via di Black Adam. Questo ruolo è diverso da qualsiasi altro in cui abbia mai recitato nella mia carriera e sono grato fino all’osso, andremo tutti insieme in questo viaggio”.

Ci sono e quante sono le scene post credit alla fine del film?

Il film include una scena post-credits importantissima per il futuro dell’universo cinematografico di DC. La scena in questione inizia dopo la sigla conclusiva di presentazione del cast e presenta temi e personaggi che l’antieroe dovrà affrontare in progetti pensati e che saranno portati sul grande schermo dopo questo primo capitolo. Allerta spoiler: perché addirittura appare sullo sfondo Superman interpretato di nuovo da Henry Cavill.