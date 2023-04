Barbie con sindrome di Down in vendita: dove comprarla e quanto costa

Barbie con sindrome di Down è stata lanciata sul mercato dagli Stati Uniti. A pubblicizzare il lancio è stata Ellie Goldstein, modella inglese con la sindrome di Down. La decisione è stata accolta con piacere da molti paesi europei. “La diversità è importante per me – ha dichiarato la 21enne – perché la gente ha bisogno di vedere più persone come me nel mondo e non di tenerle nascoste”.

Barbie con sindrome di Down in vendita

La prima Barbie con sindrome di Down è stata messa in vendita. “Questo significa molto per la nostra comunità, che per la prima volta può giocare con una bambola Barbie che ci assomiglia“, ha dichiarato in una nota Kandi Pickard, presidente e CEO di NDSS. “Questa Barbie ci ricorda che non dovremmo mai sottovalutare il potere della rappresentazione. È un enorme passo avanti per l’inclusione e un momento che stiamo celebrando“.

La bambola indossa un abito con maniche a palloncino decorato con farfalle e fiori di colori giallo e blu, che sono associati alla consapevolezza della sindrome di Down. Inoltre, la Barbie ha una collana rosa con tre punte che rappresentano il 21° cromosoma, responsabile della sindrome.

Dove comprarla e quanto costa

La particolare Barbie è stata lanciata sul mercato americano dalla Mettel. “Il gioco con le bambole al di fuori dell’esperienza vissuta da un bambino può insegnare a capire e creare un maggiore senso di empatia… Siamo orgogliosi di presentare una bambola Barbie con la sindrome di Down per riflettere meglio il mondo che ci circonda e promuovere il nostro impegno nel celebrare l’inclusione attraverso il gioco“, ha affermato in una nota Lisa McKnight, vicepresidente esecutivo di Mattel e responsabile globale di barbie e bambole, che ha dichiarato che con questa bambola si vuole “contrastare lo stigma sociale attraverso il gioco“. “Il nostro obiettivo – ha specificato la McKnight- è consentire a tutti i bambini di vedersi in Barbie, incoraggiandoli anche a giocare con bambole che non assomigliano a loro“.

Si tratta dell’ultima arrivata nella collezione Fashionistas, lanciata nel 2022 da Mattel, che comprende anche una versione con protesi alla gamba, una con apparecchio acustico, una bambola che usa la sedia a rotelle e anche figure maschili più magre e meno muscolose rispetto al famoso Ken. Si aggirerà sul mercato europeo sugli stessi costi delle altre versione inclusive.