Barbara Berlusconi, chi è l’ex compagno Giorgio Valaguzza

Giorgio Valaguzza è l’ex compagno di Barbara Berlusconi, figlia di Veronica Lario e Silvio Berlusconi.

Chi è Giorgio Valaguzza

Giorgio Valaguzza, ex di Veronica Lario, è un manager della JpMorgan.

Come si sono innamorati

La nascita del loro amore è stata raccontata dalla stessa Barbara a Vanity Fair nel 2009, prima della separazione.I due, in particolare, si sono conosciuti a Porto Rotondo. È stato un “colpo di fulmine, ma solo per me. Lui non ne voleva sapere: avevo 16 anni e lui 22, a quell’età le differenze si fanno sentire. Poi, immaginate un ragazzo che esce con una che ha la scorta al seguito. Forse il fatto che Giorgio in tanti anni abbia saputo dirmi parecchi no mi ha convinto che è l’uomo sincero e diretto che ho sempre cercato”.

“C’è stato tutto, parecchi scivoloni – aveva raccontato sempre a Vanity Fair – quello che accade in una normale coppia giovanissima. A dirla tutta, in passato ci sono state cose più serie: io e Giorgio ci siamo anche lasciati. Ma continuavo a cercare in altri quello che avevo visto in lui. La verità è che, dopo otto anni, sono ancora innamorata. Lui mi sa capire e mi dà equilibrio.”

Figli di Barbara con l’ex compagno

La coppia formata da Barbara Berlusconi e l’ex compagno Giorgio Valaguzza ha avuto due figli: Alessandro (30 ottobre 2007) ed Edoardo (nato invece il 13 luglio 2009). I due si sono poi separati dopo 10 anni. Si erano conosciuti nel 2002 a Porto Rotondo e in più occasioni Barbara aveva parlato del suo sentimento per Valaguzza: